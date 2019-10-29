США намерены сохранить контроль над сирийской нефтью

США намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и отвечать силой на попытки других сторон взять их под свой контроль. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Трансляция пресс-конференции велась в Twitter оборонного ведомства США. По словам Эспера, американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии.

«США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии… Вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — цитирует «Газета.ru» заявление Эспера, сделанное им во время пресс-конференции.

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не намерен допускать до указанных объектов сирийских военных и Россию.

Целью Штатов является обеспечение доступа к нефти союзным курдским формированиям «Сирийских демократических сил» (SDF), уточняет газета «Известия». По информации СМИ, колонна США вернулась в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что сохранение присутствия США на этих территориях направлено на дальнейшее разграбление сирийского народа.

По его мнению, «это было бы корректным освещением в СМИ происходящего».