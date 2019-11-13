США намерены решить с Турцией ситуацию вокруг C-400 и F-35

Вашингтон хочет решить с Анкарой проблему с закупкой российских С-400. Это помогло бы взаимоотношениям США и Турции и определило бы участие последней в программе поставок истребителей F-35.

Ситуацию вокруг С-400 высокопоставленный представитель американской администрации, слова которого привел «Интерфакс», назвал многолетней проблемой.

«Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать», — заметил он.

США видят «огромный потенциал роста в экономическом плане», которым обладают двусторонние отношения. Ключевым элементом этого являются F-35, а также потенциальная роль Турции в программе.

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«Но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400», — заметил представитель администрации Соединенных Штатов. Положение дел изменится, если будет сделан первый шаг. За ним последует и второй — с другой стороны.

Сейчас и президент США Дональда Трамп, и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган откровенно высказываются о предпочтительных решениях сложившейся ситуации, заключил чиновник.

Эрдоган прибыл в США с официальным визитом, чтобы обсудить с Трампом закупку новых истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также происходящее в Сирии.