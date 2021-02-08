США намерены повысить энергетическую безопасность государств-партнеров

В партнерском списке значатся следующие страны: Украина, Сербия, Северная Македония, Молдавия, Косово, Грузия, Босния и Герцеговина, Армения, Албания и Азербайджан.

«Мероприятия должны прямо или косвенно поддерживать цели агентства путем снижения зависимости от импорта энергетических ресурсов, ограничивая тем самым пагубное влияние иностранных правительств или других субъектов на внутренние дела, а также повышать национальную самообеспеченность и оказывать положительное воздействие на безопасность поставок энергоресурсов», — отмечается в документе.