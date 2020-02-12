США намерены обсудить с Россией и Китаем ядерное разоружение

США рассчитывают на серьезные переговоры с Россией о сокращении ядерного оружия. В Вашингтоне допускают, что аналогичный диалог возникнет и Китаем, и надеются на прогресс в этом вопросе.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайан заметил, что оба государства могут решиться на переговоры из-за вложений Дональда Трампа в военную сферу. Его выступление на Атлантическом совете в Вашингтоне процитировал «Интерфакс».

Свою роль, по мнению О’Брайана, сыграет и выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, «оказавшегося неэффективным».

Переговоры, считает советник американского лидера, в ближайшие месяцы должны перерасти в «серьезную дискуссию по вопросам сокращения ядерных вооружений».

Вашингтон, добавил О’Брайан, рассчитывает на прогресс в диалоге. Тем не менее Пекин пока не дал согласия на участие в переговорах, поскольку не заинтересован в контроле над вооружениями.

«Они (китайцы — прим. ред.) очень быстро продвигаются во всех технологических аспектах. Но Россия заинтересована», — заметил чиновник.

Вопрос, заключил он, останется предметом переговоров.

В феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3, подписанного в 2010-м. В Белом доме отмечали, что соглашение вряд ли продлят в существующем формате. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить договор по контролю над вооружениями и с Россией, и с Китаем. Москва в свою очередь неоднократно предлагала Вашингтону продлить договор СНВ.

Из ДРСМД Соединенные Штаты официально вышли в августе 2019 года. Россия ответила зеркально, назвав американцев ответственными за прекращение действия договора.