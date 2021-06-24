США намерены информировать молодежь о работе НАТО

Штаты планируют приступить к информированию молодежи о работе Североатлантического Альянса. С описание гранта ознакомился RT.

В документе говорится, что все более усложняющаяся обстановка в мире вызывает обеспокоенность у нового поколения. Поэтому американская сторона сочла важным приступить к реализации проектов, которые призваны проинформировать молодежь о важности военного блока «для обеспечения безопасности, мира и стабильности и продвижения демократических ценностей».

Подрядчики должны будут создать цифровой контент, провести дебаты, разработать методические пособия и снять короткие видеоролики. Максимальный размер одного гранта составляет 100 тысяч долларов.