Мир 16 февраля 2023, 00:38 США намекнули Китаю на изменение отношений в случае материальной поддержки СВО Госдеп: отношения США с Китаем изменились бы при материальной поддержке СВО РИА «Новости»

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Материальная поддержка Китаем спецоперации России на Украине фундаментальным образом изменила бы отношения Вашингтона и Пекина. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщил ТАСС.

«Мы понимаем, что существует стратегическое сближение между КНР и Россией. Если бы мы увидели, что Китай оказывает материальную поддержку спецоперации, то это бы фундаментальным образом изменило наши отношения», — сказала она.

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Министр иностранных дел Китая Ван И ранее заявил, что отношения страны и Соединенных Штатов в 2022 году достигли сложной фазы из-за постоянных провокаций со стороны американцев и попыток давления. По его словам, Китай демонстрировал свою готовность защитить государственный суверенитет после того, как спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси нанесла провокационный визит на Тайвань.

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Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман накануне сообщил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от политики «одного Китая», которая помогала многие годы сохранять мир и стабильность в районе Тайваня.