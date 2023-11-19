19 ноября 2023, 09:57
США накажут израильских поселенцев за притеснение палестинцев на Западном берегу — СМИ
Politico: США подготовят санкции против израильтян на Западном берегу Иордана
Президент США Джо Байден решил ввести санкции против израильтян, притесняющих палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета Politico.
Американский лидер обратился с поручением к министру финансов Джанет Йелен и госсекретарю Энтони Блинкену. Физлицам и компаниям, которые попадут под санкции, запретят выдавать визы.
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«Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их», — отметили журналисты.
По информации издания, Байден опасается дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке из-за «подрыва безопасности» жителей Западного берега.
Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауна заявил, что государство воспримет высылку палестинцев из сектора Газа как объявление войны. По его словам, Израиль нарушил международное гуманитарное право, когда начал проводить военную операцию в палестинском анклаве.
США
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
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