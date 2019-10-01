США наказали Кубу санкциями за низкие зарплаты врачей
Американские власти решили применить визовые ограничения для кубинцев, обвинив их в эксплуатации труда врачей. Об этом идет речь в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус. Его текст опубликован на сайте ведомства.
«Получение выгоды от работы кубинских врачей стало многолетней практикой Кастро и продолжается сейчас», — заметила Ортагус.
По ее словам, специалисты вынуждены беспрерывно работать, получая за свой многочасовой труд «мизерную зарплату, небезопасное жилье и ограничение передвижений». У некоторых врачей, подчеркнули в Госдепартаменте, отобрали паспорта и организовали за людьми слежку в свободное от работы время.
В МИД оценили новые антироссийские санкции СШАПодробнее
«Режим также вынудил некоторых кубинских врачей использовать здравоохранение в качестве политического инструмента, предоставляя помощь в обмен на обещания лояльности», — сказала Ортагус.
В Госдепе обратились к другим странам, в которых действуют кубинские зарубежные медицинские программы, с просьбой предотвратить подобную эксплуатацию труда медицинских работников.