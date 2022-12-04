Мир 04 декабря 2022, 22:30 США найдут, как надавить на Россию без признания ее «спонсором терроризма» — Блинкен Госсекретарь США Блинкен: конгресс найдет альтернативу признанию РФ спонсором терроризма РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Конгресс постоянно придумывает, какие меры можно принять, чтобы увеличить давление на Россию. Сейчас политики пытаются найти альтернативу статусу «страна — спонсор терроризма». Об этом Блинкен завил в интервью CNN.

Он пояснил, что у этого статуса могли бы быть «нежелательные последствия», поэтому в Конгрессе возникли споры.

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«Мы работаем с Конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», — сказал госсекретарь.

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Белый дом ранее заявил, что США не станут признавать РФ «страной — спонсором терроризма», потому что это помешает мирному разрешению конфликта на Украине.

Депутаты Европарламента 23 ноября приняли резолюцию о признании РФ спонсором терроризма. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, власти России не приняли близко к сердцу это решение. Он объяснил его излишней эмоциональностью голосовавших депутатов. Песков также добавил, что никаких юридических последствий этот статус не несет.