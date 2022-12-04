04 декабря 2022, 22:30
США найдут, как надавить на Россию без признания ее «спонсором терроризма» — Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: конгресс найдет альтернативу признанию РФ спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Конгресс постоянно придумывает, какие меры можно принять, чтобы увеличить давление на Россию. Сейчас политики пытаются найти альтернативу статусу «страна — спонсор терроризма». Об этом Блинкен завил в интервью CNN.
Он пояснил, что у этого статуса могли бы быть «нежелательные последствия», поэтому в Конгрессе возникли споры.
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«Мы работаем с Конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», — сказал госсекретарь.
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Белый дом ранее заявил, что США не станут признавать РФ «страной — спонсором терроризма», потому что это помешает мирному разрешению конфликта на Украине.
Депутаты Европарламента 23 ноября приняли резолюцию о признании РФ спонсором терроризма. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, власти России не приняли близко к сердцу это решение. Он объяснил его излишней эмоциональностью голосовавших депутатов. Песков также добавил, что никаких юридических последствий этот статус не несет.
США
Терроризм
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