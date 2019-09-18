США надумали активизировать «пакт Рио-де-Жанейро» из-за Венесуэлы

Пакт активизируют из-за того, что правительство Венесуэлы приостановило переговоры с оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо и отказалось от беседы «в духе доброй воли». Теперь Вашингтон готовится к встрече с партнерами, чтобы обсудить способы воздействия на президента Венесуэлы Мадуро с точки зрения политики и экономики.

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«Соединенные Штаты и наши партнеры задействовали „Пакт Рио-де-Жанейро“ с целью облегчить дальнейшие коллективные меры по противостоянию угрозе венесуэльскому народу и региону, которая исходит от бывшего режима Николаса Мадуро», — заявила Ортэнгус.

По ее словам, санкции против Венесуэлы сохранятся до тех пор, пока Мадуро останется у власти. Кроме того, Америка намерена использовать финансово-экономическую блокаду и военную силу. На это министерство обороны Венесуэлы заявило, что подобные действия могут иметь печальные последствия

В 1947 году в Рио-де-Жанейро был подписан межамериканский договор о взаимной помощи. Он известен как «Пакт Рио-де-Жанейро». Принцип договора: нападение на любую страну из числа подписавших означает нападение на все страны-участницы.