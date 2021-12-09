Появилось видео сопровождения самолетов Франции и США над Черным морем

Российские истребители Су-27 сопроводили несколько французских и американских самолетов над акваторией Черного моря. Действия пилотов попали на видео.

Кадры сопровождения самолетов опубликовал в своем Telegram-канале RT. В ролике можно увидеть российские истребители, а также американские и французские самолеты, снятые с разных ракурсов.

Как уточнили в Национальном центре управления обороной, российские истребители подняли в воздух после того, как над нейтральными водами зафиксировали приближающиеся к границе воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

Над Черным морем пролетали два французских истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль», а также американские самолеты разведчики CL-600 «Артемис» и RC-135. Еще в небе был замечен французский самолет-заправщик КС-135.

Российские истребители вернулись на аэродром после разворота иностранных самолетов от границы страны.