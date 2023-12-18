Мир 18 декабря 2023, 05:57 США начнут переговоры с Россией из-за поражения Украины Профессор Ковалик: США захотели начать переговоры с РФ из-за разгрома Украины РИА «Новости»

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США захотели начать переговоры с Россией, так как видят, что у ВСУ нет шансов на успех. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Dialogue works сделал профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик.

«Еще в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, <…>, но США наложили на это вето», — сказал эксперт.

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Ситуация на поле боя говорит сама за себя, отметил эксперт. По его мнению, Украина проиграет в любом случае.

Ранее американский журналист Саагар Энджети назвал политику США в отношении Украины «катастрофическим провалом». Он предложил американским властям оставить эту страну в покое и «попробовать что-то совсем другое». Энджети также выразил уверенность, что НАТО сильно ослабел после начала украинского конфликта.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ВСУ заявил, что ВСУ теряют до 90% мобилизованных из-за некомпетентности украинского командования. В гибели бойцов виноваты все в Североатлантическом альянсе, считает военный.