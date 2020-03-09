США начали вывода войск из Афганистана

В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями с радикальным движением «Талибан»*, Миноброны США начало сокращение численности войск в Афганистане. Выводить военных продолжат в случае сохранения боевиками перемирия с правительством страны.

Об этом заявил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетт.

«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением „Талибан“ командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысяч [военнослужащих] в течение 135 дней», — процитировало его ТАСС.

Соглашение Вашингтона с «Талибаном»* было подписано 29 февраля в присутствии представителей более 30 стран. Документ предусматривает постепенный вывод войск США в течение 14 месяцев. Если талибы будут соблюдать договоренности и перемирие с Кабулом, а также не предпринимать агрессивные действия против других стран, Вашингтон продолжит вывод войск и группировки стран НАТО.

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.