США начали вывода войск из Афганистана
Об этом заявил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетт.
«В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением „Талибан“ командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысяч [военнослужащих] в течение 135 дней», — процитировало его ТАСС.
Соглашение Вашингтона с «Талибаном»* было подписано 29 февраля в присутствии представителей более 30 стран. Документ предусматривает постепенный вывод войск США в течение 14 месяцев. Если талибы будут соблюдать договоренности и перемирие с Кабулом, а также не предпринимать агрессивные действия против других стран, Вашингтон продолжит вывод войск и группировки стран НАТО.
«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.