США начали установку оружия на базе ПРО в Польше

Военные США приступили к установке вооружения на базе системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis в поселке Редзиково на севере Польши. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление американского агентства по обороне.

В ведомстве отметили, что в марте в Редзиково уже проверили работу радара SPY-1D и систему управления огнем. Завершение работ по строительству базы запланировано на 2022 год.

Американские военные утверждают, что база ПРО в Польше предназначена для отслеживания и перехвата баллистических ракет и служит для обороны Западной Европы от агрессии Ирана. Официальный Вашингтон заявлял, что система ПРО не может подорвать военно-стратегический потенциал России, несмотря на близость к ее границам.

Москва негативно принимает развертывание американских комплексов ПРО в Европе. Военные читают, что под прикрытием слов об обороне там устанавливаются системы пуска крылатых ракет среднего радиуса действия.

Россия неоднократно заявляла, что намерена принимать ответные меры против развертывания систем около своих границ.