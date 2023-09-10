Мир 10 сентября 2023, 09:53 США начали убеждать партнеров России в наличии альтернативы связям с Москвой Белый дом: США убеждают партнеров РФ в наличии альтернативы связям с Москвой Unsplash

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США пытаются убедить исторических партнеров России, в том числе и Вьетнам, что у них есть альтернативы связям с РФ, сообщил первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер. С таким заявлением он выступил на брифинге для журналистов, сообщил ТАСС.

«Мы работаем не только с Вьетнамом, но и с рядом других стран, у которых исторически тесное партнерство с Россией в военной сфере и в области безопасности», — пояснил Файнер.

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По его словам, это делается для того, чтобы указать этим странам, что привлекательность связей с Москвой уже не та, какой была раньше. А также, что есть возможности отстраниться от этого партнерства, добавил чиновник.

По его словам, некоторые государства ищут такие возможности, а Штаты и их союзники, со своей стороны, готовы предложить альтернативы.

В начале сентября The Washington Post сообщала о планах президента США Джо Байдена заключить соглашение о всеобъемлющем двустороннем партнерстве Соединенных Штатов и Вьетнама.

Издание указало, что это соглашение станет для американской стороны последним шагом по укреплению отношений в Азии.

Начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков ранее обращал внимание, что Штаты намерены помешать реализации военно-технического сотрудничества РФ и Вьетнама.

Он предупредил, что США хотят создать сеть подконтрольных военно-политических альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все это — ради противодействия тандему России и Китая, пояснил Костюков.