США начали тайно убеждать компании наращивать поставки российских удобрений

Правительство США тайно побуждает американские сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок удобрений из России, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Опасения из-за санкций привели к резкому падению поставок и, как следствие, к росту мировых цен на продовольствие.

США и Евросоюз ввели исключения из санкций, которые позволяют закупать российские удобрения, однако многие транспортные, страховые компании и банки избегают совершать сделки, опасаясь случайного нарушения правил.

«Чиновники США, удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении, стараясь найти способы нарастить [поставки удобрений из РФ]», — отмечает Bloomberg.

По данным Bloomberg, США «тайно побуждают сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений». Усилия администрации Соединенных Штатов является частью переговоров при участии ООН, направленных на увеличение поставок сельхозпродукции и удобрений из России и с Украины.