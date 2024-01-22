Мир 22 января 2024, 12:01 США начали создавать на Украине колониальную администрацию — СВР СВР: США рекомендовали Зеленскому провести перестановки в правительстве Украины Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время его поездки в Вашингтон настоятельно рекомендовали провести перестановки в кабмине и назначить посла Украины в США Оксану Маркарову на пост премьер-министра страны. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, сообщило пресс-бюро службы.

По его словам, Белый дом перешел к формированию на Украине колониальной администрации. Нарышкин сравнил «политических агентов» в колониях времен Британской империи с современными американскими советниками, внедренными в ключевые украинские ведомства.

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«По замыслу Вашингтона, она (колониальная администрация — прим. ред.) будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам», — указал глава СВР.

Нарышкин добавил, что американцы продвигают на должность министра финансов замруководителя Минфина Украины Александра Каву, который обучался в Гарварде. На пост министра экономики США также рекомендовали нынешнего замглавы этого ведомства Тараса Качку, учившегося в Польше.

Ранее отставной офицер ВМС США Гарри Табах рассказал, что Белый дом не выделит Украине обещанную помощь. По его мнению, американское руководство на самом деле не хочет победы ВСУ.