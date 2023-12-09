Мир 09 декабря 2023, 02:09 США начали сомневаться, что Украина должна определять условия победы США захотели лишить Украину шанса определять условия победы на фоне неудач ВСУ РИА «Новости»

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Некоторые должные лица в США на фоне провала украинского контрнаступления предложили пересмотреть позицию администрации президента Джо Байдена, считающей, что Украина должна определять условия победы в конфликте с Россией. Об этом сообщил американский новостной сайт The Messenger.

Издание сослалось на источники в Министерстве обороны и разведки США, которые рассказали, что американские и украинские чиновники провели несколько встреч в ноябре и декабре.

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В процессе обсуждения стороны пришли к выводу, что цели контрнаступления армии Украины достигнуты не были. Если вспомнить, что американский конгресс заблокировал проект помощи для Украины, то ситуация на поле боя вряд ли изменится.

«Американские участники встречи зашли так далеко, что предложили пересмотреть давнюю политику США, позволяющую Украине определять условия победы, учитывая ограниченные успехи», — подчеркнуло издание.

Ранее Дональд Трамп-младший заявил, что Украина давно проиграла в противостоянии с Россией. По его мнению, политикам в Вашингтоне пора это осознать. Он добавил, что страны, входящие в Североатлантический альянс и обеспокоенные действиями РФ, должны сами нарастить объемы поставляемых Украине вооружений.