Мир 12 апреля 2023, 16:37 США начали разработку плана по Украине на случай поражения России Журналист Херш сообщил о разработке США плана по Украине на случай поражения России РИА «Новости»

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Власти США приступили к разработке документы о завершении конфликта на Украине на случай поражения России. Об этом в блоге на платформе Substack сообщил независимый журналист Сеймур Херш.

«Мне стало известно, что Объединенный комитет начальников штабов США два месяца назад начал работу над черновым вариантом соглашения, которое вручат России в случае поражения на Украине», — написал он.

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Ранее Херш заявил, что американский президент Джо Байден проявляет искренний интерес к поддержке Украины и поставкам вооружений. По его словам, глава государства уже начинает уставать от нынешней ситуации и чувствует себя измотанным.

Также в блоге Херш заявлял, что окружение президента Украины Владимира Зеленского присвоило себе как минимум 400 миллионов долларов, предназначенных для закупок дизельного топлива в войска, писал RT.