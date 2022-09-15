США начали работу над ужесточением санкций против России | 360°

Мир 15 сентября 2022, 00:44 Поделиться Telegram

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Viber США начали работу над ужесточением санкций против России Представитель Госдепа Прайс: США работают над ужесточением санкций в отношении России Pxhere.com

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация главы Белого дома ведет совместную с Конгрессом работу по ужесточению односторонних санкций в отношении России с применением мер, схожих с внесением в список стран — спонсоров терроризма.

«Мы верим, что имеются более точечные подходы, которые мы можем использовать и за счет которых можно привлечь российскую экономику и российское правительство к ответственности, продолжать навязывать масштабные издержки без нежелательных последствий», — привел ТАСС слова пресс-секретаря Госдепартамента.

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Прайс отметил, что существуют некоторые непреднамеренные последствия в случае внесения России в упомянутый список, отметил RT.

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В начале сентября президент США Джо Байден отказался включать Россию в список стран-спонсоров терроризма. Наделение России таким статусом может негативно отразиться на зерновой сделке, объяснил тогда представитель Госдепартамента США Джим О’Брайен. В российском МИДе предупреждали Вашингтон, что случае включения страны в этот список о двусторонних отношениях можно забыть.

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