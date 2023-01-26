Мир 26 января 2023, 00:10 США начали прорабатывать меры сдерживания России после окончания конфликта на Украине WP: США прорабатывают меры сдерживания России после конфликта на Украине Unsplash

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Администрация президента США Джозефа Байдена начала прорабатывать шаги по балансу сил в мире после украинского конфликта. К такому выводу пришли журналисты The Washington Post после общения с американским госсекретарем Энтони Блинкеном и несколькими неназванными чиновниками.

По их данным, одним из важных пунктов стратегии стало сдерживание России.

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«[Администрация Байдена] начала планировать возможное устройство послевоенного баланса», — рассказали собеседники WP.

Также они отметили, в США намерены обеспечить спокойную жизнь на Украине в течение долгого времени. При этом Блинкен подчеркнул важность недопуска Третьей мировой войны для Байдена. Также госсекретарь США отметил, что американский президент не хочет ввязываться в прямой конфликт с Россией.

В администрации главы Соединенных Штатов планируют не допустить возможность для передышки союзным силам, за время которой те могли бы отдохнуть и перегруппироваться» для новых наступательных действий.

Также ряд американских чиновников предположил, что основная задача США — дать Украине инструменты для обороны, а не заявить о договорных обязательствах. При этом безопасность этой страны США хотят обеспечить за счет мощных систем вооружений.