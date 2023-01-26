26 января 2023, 00:10
США начали прорабатывать меры сдерживания России после окончания конфликта на Украине
WP: США прорабатывают меры сдерживания России после конфликта на Украине
Администрация президента США Джозефа Байдена начала прорабатывать шаги по балансу сил в мире после украинского конфликта. К такому выводу пришли журналисты The Washington Post после общения с американским госсекретарем Энтони Блинкеном и несколькими неназванными чиновниками.
По их данным, одним из важных пунктов стратегии стало сдерживание России.
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«[Администрация Байдена] начала планировать возможное устройство послевоенного баланса», — рассказали собеседники WP.
Также они отметили, в США намерены обеспечить спокойную жизнь на Украине в течение долгого времени. При этом Блинкен подчеркнул важность недопуска Третьей мировой войны для Байдена. Также госсекретарь США отметил, что американский президент не хочет ввязываться в прямой конфликт с Россией.
В администрации главы Соединенных Штатов планируют не допустить возможность для передышки союзным силам, за время которой те могли бы отдохнуть и перегруппироваться» для новых наступательных действий.
Также ряд американских чиновников предположил, что основная задача США — дать Украине инструменты для обороны, а не заявить о договорных обязательствах. При этом безопасность этой страны США хотят обеспечить за счет мощных систем вооружений.
США
Россия
Украина
Конфликт на востоке Украины
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