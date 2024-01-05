05 января 2024, 05:53
США начали подготовку к расширению войны в Газе
Politico: власти США готовы к разрастанию конфликта Палестины и Израиля
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможные сценарии участия страны в ближневосточном конфликте. Власти готовы к вероятному расширению военных действий в секторе Газа, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
«Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт», — написали авторы статьи.
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Источники издания рассказали об обсуждении властями ответных ударов по йеменским хуситам, которые атакуют суда в Красном море. То же касается Сирии и Ирака, в которых действуют проиранские группы. США беспокоит Иран, так как власти страны никак не снижают активность своих «прокси» групп на Ближнем Востоке.
Такая ситуация рискует затянуть Байдена в ближневосточную ситуацию накануне выборов, хотя его внимание требуют многочисленные проблемы США, подытожили журналисты.
Разговоры о нанесении удара по Ирану уже были. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал США поднять ставки и ударить по объектам в этой стране.
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