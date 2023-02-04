Мир 04 февраля 2023, 22:36 США начали подготовку к поражению Украины — экс-разведчик Риттер Бывший разведчик Риттер заявил о начале подготовки властей США к поражению Украины Pxhere

Читать 360tv в

Власти Соединенных Штатов знают о неизбежности поражения Украины и уже начали подготовку к такому сценарию. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия», — сказал Риттер.

Реклама

Сейчас США, по словам экс-разведчика, столкнулись с вопросом, как можно и дальше поставлять вооружение Украине, зная, что страна все равно проиграет.

Реклама

«Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», — сказал Риттер.

Глава Белого дома Джо Байден, как заметил офицер, в курсе, что после разгрома ВСУ его администрации придется отвечать на вопрос о том, как Россия одержала победу в конфликте. Сейчас США хотят убедиться, что, когда это время настанет, они смогут сказать, что сделали все возможное для Украины.

Замдиректора центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что заморозка конфликта на Украине без его урегулирования или перемирия может стать реалистичным сценарием развития событий. Для России, по его словам, это будет означать приобретение Донбасса и юга Украины, а также обеспечение безопасности этих территорий.