12 декабря 2022, 13:30
США начали подготовку к полномасштабной войне с Россией — СМИ
FP: США сократили поставку оружия Украине из-за возможного противостояния с Россией
Власти США сократили поставку вооружения и боеприпасов на Украину из-за страха растерять свои стратегические запасы, сообщили источники издания Foreign Policy. Журналисты отметили, что американское руководство не желает избавляться от оружия в свете гипотетической полномасштабной войны НАТО с Россией.
Издание сообщило о разногласии между Минобороны США и конгрессом. В Пентагоне считают, что следует сократить поставки оружия на Украину — собственные запасы иссякают. Конгрессмены отвечают, что ВСУ сейчас применяют полученное вооружение «по назначению» — то есть используют против российских военных.
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Ранее журналисты британской газеты The Times сообщили, что США не будут запрещать Украине наносить удары по объектам в России. Источники издания отметили, что американское руководство якобы не опасается эскалации конфликта.
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