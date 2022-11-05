05 ноября 2022, 00:11
США начали подготовку к отправке солдат на Украину — полковник Макгрегор
Полковник Макгрегор допустил, что президент США Байден отправит на Украину военных
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину. Об этом военный заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, сейчас в Штатах идет активно готовятся к отправке бойцов для сражений на территории Украины. Если решение об этом все же примут, оно станет очень опасным и легкомысленным, добавил полковник.
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Макгрегор подчеркнул, что Байден имеет право принять подобное решение, не получая одобрения конгресса. На это есть юридические основания в американской законодательной системе.
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Ранее такие сведения уже появлялись в информационном поле. К примеру, командиры 101-й воздушно-десантной дивизии армии США «Кричащие орлы» заявили, что лично поедут на Украину в случае эскалации конфликта в регионе. По их словам, подразделение уже находится в Румынии. Туда их направили для защиты территории НАТО.
Эти слухи опроверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что власти США не будут отправлять свои войска на Украину, несмотря на заявления отдельных командиров.
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