Мир 05 ноября 2022, 00:11 США начали подготовку к отправке солдат на Украину — полковник Макгрегор Полковник Макгрегор допустил, что президент США Байден отправит на Украину военных РИА "Новости"

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину. Об этом военный заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, сейчас в Штатах идет активно готовятся к отправке бойцов для сражений на территории Украины. Если решение об этом все же примут, оно станет очень опасным и легкомысленным, добавил полковник.

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Макгрегор подчеркнул, что Байден имеет право принять подобное решение, не получая одобрения конгресса. На это есть юридические основания в американской законодательной системе.

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Ранее такие сведения уже появлялись в информационном поле. К примеру, командиры 101-й воздушно-десантной дивизии армии США «Кричащие орлы» заявили, что лично поедут на Украину в случае эскалации конфликта в регионе. По их словам, подразделение уже находится в Румынии. Туда их направили для защиты территории НАТО.

Эти слухи опроверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что власти США не будут отправлять свои войска на Украину, несмотря на заявления отдельных командиров.