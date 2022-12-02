02 декабря 2022, 03:41
США начали переговоры по передаче ближневосточных ПВО NASAMS Украине
Глава Raytheon Хейс: США ведут переговоры по передаче ближневосточных ПВО NASAMS Украине
США и их союзники ведут переговоры с рядом стран Ближнего Востока о передаче систем ПВО NASAMS Украине, сообщил гендиректор компании Raytheon Грег Хейс. Его процитировало Politico.
«На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО, а также сами США в настоящее время ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке, использующими NASAMS», — отметил глава компании-производителя систем.
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Вашингтон хочет согласовать отправку ПВО Киеву в течение трех-шести месяцев. Переброска систем из одной страны в другую займет меньше времени, чем их производство. На создание комплекса нужно порядка двух лет. По данным Минобороны США, только Оман и Катар располагают ПВО NASAMS.
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Ранее состоялась встреча президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдера. Лидеры, в том числе, говорили о ситуации на Украине. Глава Франции отметил, что будет обсуждать вопрос о переговорах по Украине с российским коллегой Владимиром Путиным.
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