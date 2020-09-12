США начали переброску танкового батальона к границе Белоруссии

«В это время происходит переброска на полигон Пабраде [в Литве] (в 15 километрах от нашей государственной границы) 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», — сообщил Хренин журналистам.

Он добавил, что танки перебрасываются в рамках учений НАТО «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».

Аналогичное мероприятие, уточнил министр, проводилось весной 2020 года. Однако белорусские власти беспокоятся, что «в непосредственной близости от границы» будет задействовано «порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины „Брэдли“», сказал глава Минобороны.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с силовиками, на котором предложил отозвать белорусские войска с западной границы, если там уже завершились учения НАТО. Поскольку, по словам Лукашенко, содержание военных на границе «недешево обходится» Минску.

Если же на границе «по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад», необходимы предложения, как на это реагировать, сказал глава республики.