Мир 11 апреля 2023, 19:08 США начали переброску своих истребителей в Польшу Вице-премьер Блащак сообщил о прибытии в Польшу истребителей США F-22 Raptor U.S. Department of Defense

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В Польшу прибыли американские истребители F-22 Raptor. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Он подчеркнул, что военные самолеты продолжат поддержку восточного фланга НАТО и «будут взаимодействовать с польскими пилотами».

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«В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире», — написал Блащак.

Количество прибывших истребителей он уточнять не стал. По данным командования ВВС США в Европе и Африке, уточнило РИА «Новости», F-22 Raptor перебросили на территорию Великопольского воеводства — в Повидз — в рамках ротационной миссии.

Самолеты находятся в ведении 94-й эскадрильи с авиабазы Лэнгли-Юстис в Вирджинии. Истребителями заменят F-15 из состава 48-го авиаполка.

В Минобороны Украины пригласили иностранных пилотов истребителей F-16 принять участие в конфликте на территории страны.