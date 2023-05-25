Мир 25 мая 2023, 11:54 США начали переброску боевиков в Афганистан Шойгу: США намерены с помощью террористов в Афганистане дестабилизировать весь регион U.S. Department of Defense

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Американские власти собираются использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Минске, передал ТАСС.

«Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов*», — сказал Шойгу.

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Он обратил внимание, что именно с этой целью организовали переброску боевиков с Ближнего Востока в Афганистан. В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны для совершения терактов.

В начале мая глава МИД России Сергей Лавров указал, что США вновь пытаются вмешаться в дела Афганистана, поддерживая террористические группировки.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещенная в РФ террористическая организация.