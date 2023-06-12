Мир 12 июня 2023, 21:18 США начали обновлять ядерный арсенал страны — ICAN ICAN: США потратили на обновление арсенала ядерного оружия почти 44 млрд долларов Unsplash

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США обновляют весь свой ядерный арсенал. Расходы на эти цели составили уже 43,7 миллиарда долларов. Это больше, чем у всех стран, обладающих ядерным оружием, вместе взятых. Об этом журналистам заявила координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Ее слова передало РИА «Новости».

«Расходы США на ядерное оружие чудовищны: 43,7 миллиарда долларов. Невозможно уложить в голове такую сумму денег», — сказала она, добавив, что этим деньгам можно было бы найти лучшее применение.

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Сандерс-Закре добавила, что США не просто сохраняют арсенал, но и пополняют его, строя новые подлодки и самолеты для запуска ядерных боеголовок. По ее словам, все страны в прошлом году увеличили расходы на ядерное оружие, но американцы оказались в лидерах этого рейтинга.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в январе 2023 года ядерные державы суммарно имели порядка 12,5 тысячи боеголовок, из этого числа около двух тысяч единиц ядерного оружия находятся в постоянной боеготовности.