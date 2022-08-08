Страны Запада перестали публично выражать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявила обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова. Она предположила, что руководство США начало «поиски» нового украинского президента.

По словам журналиста, Зеленского на Западе начали откровенно критиковать. Украинскому президенту досталось и от политиков, и от правозащитников. Из-за снижения популярности главы государства в США задумались о его замене.

«Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры», — добавила Никифорова.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский лидер Джо Байден может одним телефонным звонком остановить Владимира Зеленского. Повлиять на украинского президента может отказ в предоставлении помощи, пояснил Риттер.