Сенаторы США решили, что не успеют принять законопроект о санкциях в отношении России до предполагаемого ими вторжения на Украину. Поэтому они начали подготовку резолюции, которая необязательно должна возыметь какое-либо воздействие, сообщил телеканал NBC.

По информации издания, Штаты собрались предупредить Россию о том, что в случае атаки на Украину ее ждут серьезные последствия.

Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес предложил своему коллеге республиканцу Джиму Ришу новое соглашение по санкциям. Но Риш заявил, что для того, чтобы его принять или отклонить, ему потребуется время.

Другие действия сената относительно России Риш поддержал, к примеру, резолюцию и совместное заявление глав глав комитета и лидеров обеих партий. Сенаторы утверждают, что у президента США Джо Байдена есть право ввести санкции против РФ на основе уже принятых законов.

Западные страны все активнее обвиняют Россию в том, что она собирается напасть на Украину, и даже пытаются предугадать дату «нападения». В Кремле все подобные заявления многократно отрицали.