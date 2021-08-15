США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле на фоне продвижения талибов* к столице Афганистана после захвата ключевого города Джелалабад, который был сдан почти без боя. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Reuters.

Правительственные силы в Джелалабаде решили не оказывать сопротивления талибам*, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Это было единственным способом спасти жизни, сообщил некий афганский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Талибы* заняли в Джелалабаде все ключевые точки, включая полицейский участок. Американцы начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. По данным CBS News, большинство персонала эвакуируют в течение 36 часов. Все американские дипломаты могут полностью покинуть Афганистан к 31 августа, сообщил телеканал со ссылкой на источники в службах безопасности и дипломатии в столицах двух стран. Представитель Пентагона на условиях анонимности подтвердил, что эвакуацию проведут в считаные дни, прежде чем «Талибан»* возьмет Кабул под свой контроль.



* «Талибан», талибы — запрещенное в России террористическое движение.