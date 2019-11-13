США начали эвакуацию своих чиновников и их семей из Боливии

Госдеп США велел членам семей американских чиновников уехать из Боливии из-за массовых протестов. Распоряжение также коснулось и самих чиновников, чью деятельность в Латинской Америке можно свернуть без последствий.

«12 ноября госдепартамент дал распоряжение покинуть страну членам семей государственных сотрудников США и санкционировал отъезд тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайно необходимыми, в связи с продолжающейся политической нестабильностью в Боливии», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ведомства.

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Также госдеп дал рекомендацию путешественникам воздержаться от поездок в Боливию. В случае, если кто-то из американцев все же отправится в эту латиноамериканскую страну, то власти США полностью снимают с себя ответственность за безопасность таких граждан.Существует специальный список, в который государственный департамент включил страны, куда жителям Штатов лучше не ездить. В нем также значатся Афганистан, Йемен, Иран, Северная Корея и Сирия.

20 октября в Боливии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых Высший избирательный суд признал победу бывшего главы государства Эво Моралеса. Его конкурент, экс-президент Карлос Меса с этим результатом не согласился.

10 ноября ОАГ призвала провести повторное голосование. По стране прокатилась волна акций протеста против Моралеса, который вначале объявил о подготовке к всеобщим выборам, а затем сложил с себя президентские полномочия. Сейчас Моралес находится в Мексике. Там ему предоставили убежище.

Столкновения между сторонниками бывшего руководителя государства и теми, кто поддерживает оппозиционеров, продолжаются. Жертвами беспорядков стали семь человек.