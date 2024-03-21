Мир 21 марта 2024, 03:21 США начали эвакуацию американцев с Гаити на вертолетах США решили эвакуировать американцев с Гаити чартерными рейсами Freepik

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Госдепартамент США направит вертолеты для эвакуации американцев с Гаити, который захватили вооруженные банды. Об этом сообщило Reuters.

По словам заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Веданта Пателя, всего предполагается вывезти до тысячи граждан США из гаитянской столицы Порт-о-Пренс в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго.

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Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов ранее прокомментировал сообщение о том, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку под давлением бандитов. Эксперт считает, что Гаити может превратиться в «криминально-террористическое» государство. При этом Мартынов отметил, что США вряд ли вмешаются в конфликт.