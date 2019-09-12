США начали борьбу с вейпами

Согласно полученным в ходе исследования предварительным данным, растет число школьников, которые курят электронные сигареты или парят смеси. В 2019 году курит каждый четвертый старшеклассник. Подавляющее большинство пользователей электронных сигарет среди молодежи указали, что используют популярные фруктовые и мятные ароматы, сказано в сообщении.

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По этой причине в первую очередь с продаж будут сняты вейпы со вкусом табака, мяты и ментола. Соответствующий документ может быть принят до конца года.

«Когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) завершит разработку документа, мы начнем принимать меры принудительного характера по удалению такой продукции с рынка», — отметил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание, в котором приняли участие министр здравоохранения США Алекс Азар и и. о. директора Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Норман Шарплесс. Главной темой для обсуждения были как раз случаи смерти и заболеваний из-за курения электронных сигарет и вейпов.