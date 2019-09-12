  • США начали борьбу с вейпами

    12 сентября 2019, 14:49

    Алексей Сахаров

    Администрация президента США Дональда Трампа собралась в ближайшее время ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками, а также курительных смесей. Об этом сказано в сообщении, распространенном американским Министерством здравоохранения и социальных служб.
    США начали борьбу с вейпами

    Согласно полученным в ходе исследования предварительным данным, растет число школьников, которые курят электронные сигареты или парят смеси. В 2019 году курит каждый четвертый старшеклассник. Подавляющее большинство пользователей электронных сигарет среди молодежи указали, что используют популярные фруктовые и мятные ароматы, сказано в сообщении.

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    По этой причине в первую очередь с продаж будут сняты вейпы со вкусом табака, мяты и ментола. Соответствующий документ может быть принят до конца года.

    «Когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) завершит разработку документа, мы начнем принимать меры принудительного характера по удалению такой продукции с рынка», — отметил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

    Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание, в котором приняли участие министр здравоохранения США Алекс Азар и и. о. директора Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Норман Шарплесс. Главной темой для обсуждения были как раз случаи смерти и заболеваний из-за курения электронных сигарет и вейпов.