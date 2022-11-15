Мир 15 ноября 2022, 13:11 США на саммите G20 обвинили РФ в «неспровоцированной агрессии» против Украины — Лавров Глава МИД Лавров: США и их союзники на саммите G20 обвинили РФ в агрессии против Украины РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и их союзники на саммите «Большой двадцатки» обвинили Российскую Федерацию в агрессии по отношению к Украине, заявил представителям прессы глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом написал ТАСС.

Лавров подчеркнул, что США с союзниками «достаточно агрессивно отметились» на дискуссиях по украинскому вопросу, проходящих в рамках саммита.

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«Они обвинили Россию, как они говорят, „неспровоцированной агрессии против Украины“», — заметил министр иностранных дел РФ.

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Лавров также в очередной раз указал на то, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако она выдвинула нереалистичные условия и не хочет идти на переговоры.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что «Минска-3» — нового документа по урегулированию ситуации на Донбассе — не будет, поскольку Россия якобы «сразу нарушит» условия договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление Зеленского подтверждает нежелание Украины идти на переговоры. Впрочем, отказ от них уже утвердили и законодательно.