Мир 01 марта 2023, 21:19 США на год продлили введенные против России санкции Президент США Байден подписал указ о продлении на год части санкций против России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Срок действия части санкций, введенных США против России после вхождения в состав страны Крыма, продлили еще на год. Это следует из указа американского президента Джо Байдена. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

Речь идет об ограничениях, которые США ввели в марте и декабре 2014 года, когда заморозили активы ряда чиновников и предпринимателей. Это стало ответом на вхождение Крыма в состав России. Тот документ подписал уходящий со своего поста президент Барак Обама.

Реклама

Указ также продлил санкции от 20 сентября 2018 года, подписанный Дональдом Трампом, а также от 21 февраля 2022 года, когда Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

В тексте документа говорится, что действия и проводимая политика России в отношении Украины подорвала демократические институты и нарушила территориальную целостность страны. Такое поведение угрожает безопасности и стабильности всего мира, а значит и национальной безопасности и внешней политике США. В этих условиях санкции против России должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года.