«Мы использовали наши дипломатические средства, чтобы достичь цели по остановке этого проекта. На данном этапе нам удалось замедлить его реализацию, но не остановить его», — произнес Хейл во время слушаний, проходивших в комитете сената по иностранным делам.

Голодный лев в политике. Депутат бундестага — о попытках США помешать «Северному потоку — 2» Подробнее

Представитель госдепартамента сообщил, что запуск «Северного потока — 2» обернется «очень негативным эффектом». По его словам, реализация проекта даст Кремлю еще один мощный инструмент «для разделения Европы, дестабилизации и подрыва Украины» при помощи использования российских энергетических ресурсов.

Ранее в немецком СМИ Bild была опубликована информация о том, что Штаты намерены «окольными путями» добиться введения санкций против ряда компаний из Европы, которые принимают участие в реализации «Северного потока — 2». Газета отметила, что в законе о военном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год будут прописаны ограничения против европейских партнеров компании «Газпром».

«Северный поток — 2» — масштабный проект по строительству двух ниток газопровода. С их помощью можно будет доставлять в Европу до 55 миллиардов кубических метров газа ежегодно. Газопровод протянется от российского побережья до Германии через Балтийское море.