США могут убить нового командующего «Кудс»

Хук заявил, что Каани ждет учесть Сулеймани, если он станет убивать американских солдат. По его словам, бывшего главу «Кудс» ликвидировали именно после такого поступка.

Спецпредставитель США рассказал, что Америка все еще поддерживает иранский народ, страдающий от режима.