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США могут выиграть от рецессии в Европе — СМИ

WP: рецессия в Европе поможет экономике США

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США могут выиграть о рецессии в Европе, отметил обозреватель газеты The Washington Post. Однако в случае отказа России от экспорта нефти экономика Штатов может пострадать.

По словам источника газеты, в Белом доме и минфине прогнозируют «умеренные и управляемые» последствия для США от спада в Европе. Издание напомнило, что на торговлю с европейским континентом приходится менее 1% американского ВВП.

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«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», — пишет автор материала.

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Экономист Дин Бейкер увидел в этом позитив для США. А вот если Россия совсем откажется от экспорта нефти, ждя США это грозит скверными последствиями. Цены на бензин взлетят до небес в один момент, экономика упадет в рецессию.

Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что это касается поставок и нефти, и угля, и топочного мазута.

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