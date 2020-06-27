    27 июня 2020, 21:06

    США могут выделить миллиарды долларов для «сдерживания России»

    Александра Каширина

    В проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предполагается выделить 3,8 миллиарда долларов на программу «Европейская инициатива сдерживания», главная цель которой является Россия. Об этом написал ТАСС.
    США могут выделить миллиарды долларов для «сдерживания России»

    Автором программы стал председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит. В проекте указывается, что выделенные деньги будут потрачены на стратегические перевозки морем, спутниковую связь, подводные лодки и противолодочное военное оборудование, «которое усиливает сдерживание России».

    Смит отметил, что документ продолжает запрет на спонсирование любой деятельности, которая бы признавала Крым в составе РФ, а также ограничивает военное сотрудничество с Москвой.

    Ранее в начале этого года сообщалось, что США намерены увеличить оборонный бюджет за счет сокращения расходов на экологию. Проект федерального бюджета на 2021 финансовый год рассчитан на стратегическую конкуренцию с Россией и Китаем. Трамп оценивал «противодействие» с Российской Федерацией в следующем году в 700 миллионов долларов. Также 10 миллионов предполагается выделить на ядерные испытания.

    Сегодня был обнародовал текст данного законопроекта. Всего на оборону будет потрачено 732 миллиарда долларов.