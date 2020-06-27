США могут выделить миллиарды долларов для «сдерживания России»

Автором программы стал председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит. В проекте указывается, что выделенные деньги будут потрачены на стратегические перевозки морем, спутниковую связь, подводные лодки и противолодочное военное оборудование, «которое усиливает сдерживание России».

Смит отметил, что документ продолжает запрет на спонсирование любой деятельности, которая бы признавала Крым в составе РФ, а также ограничивает военное сотрудничество с Москвой.

Ранее в начале этого года сообщалось, что США намерены увеличить оборонный бюджет за счет сокращения расходов на экологию. Проект федерального бюджета на 2021 финансовый год рассчитан на стратегическую конкуренцию с Россией и Китаем. Трамп оценивал «противодействие» с Российской Федерацией в следующем году в 700 миллионов долларов. Также 10 миллионов предполагается выделить на ядерные испытания.

Сегодня был обнародовал текст данного законопроекта. Всего на оборону будет потрачено 732 миллиарда долларов.