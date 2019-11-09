США могут ввести санкции против Сербии из-за покупки «Панциря-С»

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белграду нечего скрывать, и выразил надежду, что Вашингтон не накажет страну санкциями, которые он налагает на государства, покупающие оружие в России.

Как сообщило агентство АР, Дачич выступил с речью после встречи с послом Бюро по международной безопасности нераспространению Госдепа США Томасом Зержецким. Он прибыл на переговоры, которые были сосредоточены на недавнем приобретении Сербией российского оружия. В том числе, системы противоракетной обороны «Панцирь-С».

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Ивица Дачич подчеркнул, что Сербия соблюдает военный нейтралитет между Россией и Западом и стране «нечего скрывать».

«У нас нет намерений создавать какие-либо проблемы в наших отношениях с США. С другой стороны, у нас есть свои интересы, когда речь идет о защите нашей территориальной целостности и суверенитета», — заявил глава сербского МИДа.

Сербия, оставаясь ключевым союзником России, хочет вступит в Европейский Союз. В то же время, Белград отказался присоединиться к антироссийским санкциям и не изъявлял желания примкнуть к НАТО.

Несмотря на протесты посольства США против «сделок с Россией, которые могут спровоцировать санкции», дипмиссия утверждает, что запретительные меры не были целью визита Томаса Зержецкого.

«Соединенные Штаты приветствуют прозрачность, продемонстрированную сербским правительством в отношении его намерений и действий», — говорится в заявлении американского посольства.