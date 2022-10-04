США могут расширить ограничения на экспорт микросхем и полупроводников в КНР | 360°

Мир 04 октября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

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Viber США могут расширить ограничения на экспорт микросхем и полупроводников в КНР WSJ: США могут сообщить о новых ограничениях на экспорт микросхем и полупроводников в КНР unsplash

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Соединенные Штаты хотят расширить ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай. Об этом написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, США объявят о новых мерах уже на этой неделе. Кроме того, администрация президента Джо Байдена в данный момент пытается убедить ключевых союзников Штатов присоединиться к этим ограничительным мерам.

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Газета отметила, что при введении США, Японией, Южной Кореей и Европой совместного экспортного контроля можно серьезно ограничить производство микросхем из Китая ввиду «практически монопольного контроля со стороны этих государств над производством и торговлей оборудованием для создания новейших чипов».

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Собеседники издания добавили, что санкции могут коснуться технологий, которые связаны с производством высокотехнологичных чипов памяти, а также квантовых компьютеров и наиболее современных компонентов, «необходимых для создания микросхем».

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