США могут расширить ограничения на экспорт микросхем и полупроводников в КНР | 360°

Все новости

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:51

«Страх за Родину должен преобладать». Офицер запаса из Балашихи получил повестку и готов защищать Россию

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:46

Аналитик назвал диверсией ЧП с гендиректором Запорожской АЭС

Реклама

Знаменитости

04 октября 2022, 11:41

Актер Александр Балуев рассказал о съемках в сериале «Собор»

Криминал

04 октября 2022, 11:38

Уругвай объявил в розыск по линии Интерпола россиян за подделку документов

Подмосковье

04 октября 2022, 11:33

Подмосковье стало лидером России по производству саженцев декоративных деревьев

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:31

«Взял все самое необходимое». Житель Балашихи рассказал, как готовился к мобилизации

Подмосковье

04 октября 2022, 11:25

Более 20 километров Рогачевского шоссе отремонтировали в Дмитрове

Важное

04 октября 2022, 11:24

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией

Мир

04 октября 2022, 11:23

Число поставленных Украине американских РСЗО HIMARS достигнет 20 — СМИ

Мир

04 октября 2022, 10:17

США могут расширить ограничения на экспорт микросхем и полупроводников в КНР

WSJ: США могут сообщить о новых ограничениях на экспорт микросхем и полупроводников в КНР

Читать 360tv в

Соединенные Штаты хотят расширить ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай. Об этом написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, США объявят о новых мерах уже на этой неделе. Кроме того, администрация президента Джо Байдена в данный момент пытается убедить ключевых союзников Штатов присоединиться к этим ограничительным мерам.

Реклама

Газета отметила, что при введении США, Японией, Южной Кореей и Европой совместного экспортного контроля можно серьезно ограничить производство микросхем из Китая ввиду «практически монопольного контроля со стороны этих государств над производством и торговлей оборудованием для создания новейших чипов».

Реклама

Собеседники издания добавили, что санкции могут коснуться технологий, которые связаны с производством высокотехнологичных чипов памяти, а также квантовых компьютеров и наиболее современных компонентов, «необходимых для создания микросхем».

США

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама