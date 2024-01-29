Мир 29 января 2024, 08:43 США могут провести тайную операцию против Ирана после атаки на базу в Иордании Bloomberg: США рассматривают вариант тайной операции против Ирана White House

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После гибели троих американских военнослужащих в результате нападения на базу США на севере Иордании Соединенные Штаты рассматривают возможность провести тайную операцию против Ирана, сообщил Bloomberg. Источник агентства отметил, что это может стать сигналом в ответ на удар по объекту.

Одна из возможностей, как указал собеседник Bloomberg, — это тайная операция. По его словам, речь идет о том, что США могут ударить по Ирану, но при этом не возьмут на себя ответственность за это.

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«Однако пошлют тем самым четкий сигнал», — пояснило агентство.

Вместе с тем не исключен и вариант прямого ответа США через нападения на иранских чиновников, указал Bloomberg, напомнив о событиях 2020 года в Багдаде, когда был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Агентство подчеркнуло, что сейчас реакция Джо Байдена на атаку на базу в Иордании может стать одним из самых важных по своим последствиям шагов его президентства.