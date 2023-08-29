Мир 29 августа 2023, 08:59 США могут предоставить Украине не слишком убедительные гарантии безопасности WSJ: США могут дать Украине расплывчатые гарантии безопасности White House

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Украина может получить от США расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии безопасности, написала The Wall Street Journal. Причина этого в том, что американские власти просто не имеют возможности обеспечивать их выполнение в перспективе даже нескольких лет.

По данным WSJ, в ближайшие несколько недель планируется второй раунд переговоров между США и Украиной по выработке гарантий безопасности. Подготовить их страны G7 договорились еще на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Источник газеты при этом указал, что сейчас в Белом доме нет четкого понимания, какие гарантии могут дать Штаты. Тут нужно принимать во внимание и тот факт, что следующая администрация способна отменить практически все обязательства предыдущей.

WSJ не исключила, что победа на выборах президента Дональда Трампа или других кандидатов от Республиканской партии может обернуться снижением поддержки Украины.

Здесь важно учитывать и то, что страны ЕС самостоятельно не смогут оказать Киеву поддержку того же уровня, что и Штаты, заключило издание.