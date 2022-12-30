Мир 30 декабря 2022, 07:59 США могут отправить на Украину БМП Bradley — СМИ Bloomberg: США планируют отправить на Украину боевые машины Bradley

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Соединенные Штаты могут отправить на Украину БМП Bradley, предназначенные для перевозки разведчиков и пехоты. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

«Правительство США рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин Bradley», — отметили собеседники издания.

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Уточняется, что это может стать частью нового пакета военной помощи. Однако ни окончательного решения, ни тем более сроков пока нет.

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Недавно президент США Джо Байден подписал распоряжение о новом транше военной помощи Украине на миллиард долларов. Кроме того, Байден утвердил бюджет своей страны на 2023 год, согласно которому на помощь Украине пойдет45 миллиардов долларов.

При этом бывший премьер Украины Николай Азаров утверждает, что чиновники страны уже разворовали американскую помощь на сумму до20 миллиардов долларов и «никто этого не скрывает», но в Соединенных Штатах будут закрывать на это глаза, пока президентом Украины остается Владимир Зеленский.