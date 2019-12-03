США могут отомстить Франции за цифровой налог

Летом парламент Франции принял закон о введении налогов на услуги Apple, Google, Amazon, Facebook и ряда других крупных цифровых компаний США. Президент Дональд Трамп заявил, что ответной мерой может стать введение налога на французское вино.

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В августе французский президент Эммануэль Макрон сообщил о достижении соглашения с США. Франция готова отказаться от своей политики в отношении крупных цифровых компаний, но это будет сделано после введения цифрового налога на международном уровне.

По словам торгового представителя США, первая часть расследования, касающегося французского цифрового налога, завершена. Было установлено, что данный налог — «дискриминационный по отношению к компаниям Соединенных Штатов».

Вашингтон намерен ввести пошлины на товары, общая стоимость которых составляет до 2,4 миллиарда долларов.

«Решение торгового представителя посылает ясный сигнал, что США предпримут действия против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют компании США. Торговый представитель США сфокусирован на противодействии растущему протекционизму стран ЕС, которые несправедливо обращаются с американскими компаниями — будь то посредством цифровых налогов или других усилий, направленных против ведущих цифровых компаний США», — сказано в заявлении.

Такие же расследования ведутся в отношении Турции, Италии и Австрии.