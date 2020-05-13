США могут отказаться от российских ИВЛ из-за пожара в больнице Петербурга

Власти Штатов примут решение об использовании российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» после расследования причин пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), пишет РИА «Новости».

Как уточнили в ведомстве, приборы были доставлены в США из России в апреле 2020 года. Это было сделано в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа. Аппараты ИВЛ были направлены на склады, принадлежащие штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси, прогнозировалась острая нехватка такого медоборудования.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» не были развернуты в больницах из-за стабилизации ситуации, но они были оставлены в резерве на случай ухудшения.

«В целях предосторожности Штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — говорится в сообщении.

Утром 12 мая в реанимации «красной зоны» больницы Святого Георгия в Петербурге вспыхнул пожар. В результате возгорания погибли пять человек, всех остальных успели эвакуировать.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело, сейчас идет расследованием случившегося. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрооборудования, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.