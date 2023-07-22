Мир 22 июля 2023, 01:57 США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву 25 июля — СМИ Reuters: США могут объявить 25 июля о новом пакете военной помощи Киеву на $400 миллионов Pxhere

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Американские власти во вторник, 25 июля, могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщило агентство Reuters. В очередной пакет войдут боеприпасы и БТР Stryker.

Авторы материала ссылаются на сообщения источников из числа должностных лиц США. По их словам, как ожидается, вооружения передадут из запасов Пентагона. В новый пакет военной помощи Украине будут включены «несколько БТР Stryker», оборудование для разминирования, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS.

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Кроме того, в пакет также войдут боеприпасы для комплексов ПВО Patriot и для ракетных систем залпового огня HIMARS. Также США передадут Киеву противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, указало агентство.

Однако, как отмечается, американские власти могут изменить состав этого пакета. Как уточняется в материале, кассетные боеприпасы в него не войдут.

О том, что США могут объявить о новом пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов ранее сообщал CNN. Собеседник телеканала также отмечал, что поставок кассетных боеприпасов в рамках этого пакета помощи не будет.